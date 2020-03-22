Samsun'da "evde kal" çağrısı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 'evde kal' çağrısı etkili oldu - Son Dakika

Samsun'da "evde kal" çağrısı etkili oldu

6 saat önce

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı etkili oldu.

Samsun'da

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı etkili oldu.


Vatandaşların yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak, dışarı çıkmamayı tercih ettiği görüldü.

Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşandı.

Öte yandan, vatandaşların, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uyduğu da gözlemlendi.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:50 Kaynak: AA

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