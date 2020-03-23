Samsun'da "evde kal" çağrısı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 'evde kal' çağrısı etkili oldu - Son Dakika

Samsun'da "evde kal" çağrısı etkili oldu

6 saat önce

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı etkili oldu.

Samsun'da

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı etkili oldu.

Atakum ve İlkadım ilçesinde vatandaşların, yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak dışarı çıkmamayı tercih ettiği görüldü.

Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşandı.

Trafik polisleri, araçlarının üzerine "evde hayat var" sloganı yazarak şehrin işlek caddelerinde seyir halinde, vatandaşları uyardı.

Öte yandan, vatandaşların çoğunun, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uyduğu da gözlemlendi.

Yasağa uymayan vatandaşların ise polis ekiplerince uyarılarak ikametlerine dönmeleri sağlandı.

İlkadım, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:34 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

SAMSUN Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi Lütfen evlerinizde kalın
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak         
13:42
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:33:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da "evde kal" çağrısı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]