Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.



Atakum sahilindeki yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kalırken Çoban İskelesi de vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Atakum Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürerek vatandaşları uyardı.

Kentin normalde kalabalık olan bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve araç hareketliliğinin yaşandığı görüldü.