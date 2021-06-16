Samsun'da evde karantinada olması gerekirken dışarıda yakalanan 2 kişi yurda yerleştirildi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunması gerekirken jandarma ekiplerince dışarıda yakalanan 2 kişi, yurda yerleştirildi.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunması gerekirken jandarma ekiplerince dışarıda yakalanan 2 kişi, yurda yerleştirildi. İlkadım Jandarma Komutanlığında görevli ekipler, Ataköy Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, araç içindeki D.S. (25) ile M.S'nin (30) Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirledi. Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 2'şer bin lira ceza kesilen D.S. ile M.S, Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Jandarma, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Samsun'da evde karantinada olması gerekirken dışarıda yakalanan 2 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

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