Samsun'da evde karantinada olması gerekirken dışarıda yakalanan 2 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunması gerekirken jandarma ekiplerince dışarıda yakalanan 2 kişi, yurda yerleştirildi.
İlkadım Jandarma Komutanlığında görevli ekipler, Ataköy Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Ekipler, araç içindeki D.S. (25) ile M.S'nin (30) Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirledi.
Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 2'şer bin lira ceza kesilen D.S. ile M.S, Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
Kaynak: AA
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