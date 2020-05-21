Samsun'da evde kumar oynayan 9 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye para cezası verildi.

Valilik'ten yapıla yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde kumar oynandığını tespit etti.

İkamete düzenlenen operasyonda ele geçirilen kumar malzemelerine el konuldu.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 9 kişiye idari para cezası verildi.

İkamet sahibine ise ayrıca "yer temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı.