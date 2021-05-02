Samsun'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası - Son Dakika

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye 24 bin 25 lira ceza uygulandı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Yağbasan Mahallesi'ndeki evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Eve savcılık kararıyla baskın düzenleyen ekipler, kurulu masaların üzerinde oyun kartları olduğunu gördü, bazılarının da sobada yakıldığını belirledi.

Kumar oynanması için yer temin ettiği iddiasıyla H.Ç. (71) hakkında adli işlem başlatıldı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 5 kişiye 24 bin 25 lira ceza uygulandı.