Son dakika haberleri | Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı

21.06.2022 13:10

Son dakika haberler... Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Almanya'da yaşayan Y.K'nin Hamzalı Mahallesi'ndeki ikametine pencereden girilerek hırsızlık yapıldığı, çalınan eşyaların da ikinci el eşya dükkanlarına satılmak üzere Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevrede yapılan araştırmanın ardından güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliler E.K. (31) ile kardeşi E.K'yi (28) gözaltına aldı.

Üç ayrı ikamette arama yapan ekipler, televizyon, bisiklet, bıçak seti, 50 metre hortum, elektrik panosu, elektrik sayacı, tornavida seti ile inşaat malzemeleri gibi eşyalar buldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen eşyalar ise Y.K'nin kardeşine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika
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