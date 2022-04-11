Samsun'da evden hırsızlık zanlısı kadın tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da evden hırsızlık zanlısı kadın tutuklandı

11.04.2022 17:07
Samsun'da evden hırsızlık zanlısı kadın tutuklandı

Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdiği evden hırsızlık yaptığı tespit edilen M.Y. adlı kadın İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan M.Y. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da evden hırsızlık zanlısı kadın tutuklandı - Son Dakika


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