Son Dakika Haberleri: Samsun'da eve silahlı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da eve silahlı saldırı: 1 yaralı

6 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir eve silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'da eve silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir eve silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uluköy Mahalle Muhtarı F.S, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla M.T. ve B.T'ye ait eve ateş açtı.
Açılan ateş sonucu evde bulunan ve hafif şekilde yaralanan Sakıbe T, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:46 Kaynak: AA
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