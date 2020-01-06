Samsun'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Samsun'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

7 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Samsun'un Canik ilçesinde evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzey Yıldızı Mahallesi Kutluk Sokak'ta Emine Çalışır'ın oturduğu iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, evi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bacadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yangın nedeniyle bitişikteki binaların sakinleri panik yaşadı.

Kısa sürede söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

İtfaiye, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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