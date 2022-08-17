Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Z.T. arkadaşının evinden aniden rahatsızlandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Z.T. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Z.T.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika

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