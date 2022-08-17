Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Samsun'da şüpheli ölüm

17.08.2022 18:55
Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin ölümü şüpheli bulundu.

Samsun'da evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin ölümü şüpheli bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Z.T. arkadaşının evinden aniden rahatsızlandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Z.T. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Z.T.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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