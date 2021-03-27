Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken pazara giden çocuğun babasına idari işlem uygulandı - Son Dakika

Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken pazara giden çocuğun babasına idari işlem uygulandı
27.03.2021 18:15
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada olması gerekirken pazara giden 14 yaşındaki kız çocuğunun babasına idari işlem uygulandı.
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada olması gerekirken pazara giden 14 yaşındaki kız çocuğunun babasına idari işlem uygulandı.
Canik Jandarma Komutanlığında görevli filyasyon ekipleri, Tekkiraz Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada, Kovid-19 testi pozitif çıkan A.K'nin (14) evde olmadığını, kent merkezinde kurulan pazara gittiğini tespit etti.
Telefonla ulaşılan kız çocuğu, eve getirilerek karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, çocuğun yaşının 15'ten küçük olması sebebiyle baba Ö.K'ye karantina tedbirlerini ihlal etmekten idari işlem uyguladı.
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