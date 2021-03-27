Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken pazara giden çocuğun babasına idari işlem uygulandı - Son Dakika

Samsun 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada olması gerekirken pazara giden 14 yaşındaki kız çocuğunun babasına idari işlem uygulandı.

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