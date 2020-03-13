Samsun'da evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu yakalandı - Son Dakika

Samsun'da evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu yakalandı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu gözaltına alındı.

Samsun'da evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu yakalandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu gözaltına alındı.

Annesi Gönül G'yi (55) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Burhan G. (32), Bafra Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının ortak çalışması sonucu İsmet Paşa Mahallesi'ndeki lokantada yakalandı.

Jandarma karakoluna götürülen zanlının annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Dededağı Mahallesi'nde dün eşiyle yaşayan 5 çocuk annesi Gönül G'yi komşuları evinde ölü bulmuş, defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kadının katil zanlısı oğlu Burhan B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:42 Kaynak: AA
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