Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince, Sondaj Mahallesi'nde belirlenen adrese şafak operasyonu düzenlendi.

Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal

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