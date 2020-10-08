Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde evinde 1 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince, Sondaj Mahallesi'nde belirlenen adrese şafak operasyonu düzenlendi.
İkamette arama yapan ekipler, 1 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirdi. Ev sahibi F.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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