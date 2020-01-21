Samsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil zanlısı tutuklandı (2) - Son Dakika

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Samsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil zanlısı tutuklandı (2)
6 saat önce
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİSamsun'un Kavak ilçesinde, 2017'de evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Fikret Cindi (52), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:08 Kaynak: DHA
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Samsun'un Kavak ilçesinde, 2017'de evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Fikret Cindi (52), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı. 'Yağmacılık', 'belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'yangın çıkarma', 'hırsızlık' suçlarından da hakkında dava bulunan Fikret Cindi, çıkarıldığı mahkemece 'adam öldürmek'ten tutuklanıp, Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Halil ÖZÇOBAN/BURSA,
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