Son Dakika Haberleri: Samsun'da evine balkondan iple sarkarak girmek isteyen yaşlı adam düşerek ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da evine balkondan iple sarkarak girmek isteyen yaşlı adam düşerek ağır yaralandı

Samsun'da evine balkondan iple sarkarak girmek isteyen yaşlı adam düşerek ağır yaralandı

6 saat önce

Samsun'da evine balkondan iple sarkarak girmek isteyen yaşlı adam düşerek ağır yaralandıSAMSUN - Samsun'da kapı anahtarını evde unutan yaşlı adam 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek ağır yaralandı.

Samsun'da evine balkondan iple sarkarak girmek isteyen yaşlı adam düşerek ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da kapı anahtarını evde unutan yaşlı adam 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışından emekli olup kesin dönüş yapan 76 yaşındaki Mehmet Seven, eşi ile birlikte pazara gitti. Pazardan dönünce evinin anahtarını içeride unuttuğunu fark eden 4 çocuk babası Mehmet Seven, 3. katın balkonunun demire bağladığı iple 2. kattaki evinin balkonuna girmeye çalışırken tuttuğu ip elinden sıyrılarak beton demine düştü. Ağır yaralanan Mehmet Seven, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da evine balkondan iple sarkarak girmek isteyen yaşlı adam düşerek ağır yaralandı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:24 Kaynak: İHA
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