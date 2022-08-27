Olay, Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde düşen Şakir Fırıncı (80) ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fırıncı, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Şakir Fırıncı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Fırıncı, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evinin bahçesinde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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