Samsun'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Samsun'un Asarcık ilçesinde üç evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'un Asarcık ilçesinde üç evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Arıcak Mahallesi'nde H.B, İ.K. ve T.K'ye ait evlerden hırsızlık ile M.K'ye ait evin konut dokunulmazlığını ihlal olayına ilişkin Asarcık Jandarma Komutanlığı ve Kavak Olay Yeri İnceleme Timince çalışma yürütüldü.

Ekipler, S.B. (22) olduğu belirlenin şüpheliyi il merkezinde yakaladı.

S.B, jandarmaya, evlerden 90 metre bakır elektrik kablosu, 2 bakır kazan ve av tüfeği çalıp hurdacıya sattığını itiraf etti.

Hurdacıdan alınan malzemelere el konuldu.

Kavak Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Asarcık, Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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