Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9 evden 165 bin lira değerinde televizyon, dizüstü bilgisayar ve çeşitli eşyalar çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ü.A'yı (38) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu kişinin adresindeki aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi.

İlkadım, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:16 Kaynak: AA
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