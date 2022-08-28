Kendini asan genci eşi kurtardı - Son Dakika
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Kendini asan genci eşi kurtardı

28.08.2022 13:57
Kendini asan genci eşi kurtardı

Samsun'da evlerindeki banyoda kendini asan genç eşinin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da evlerindeki banyoda kendini asan genç eşinin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun 'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalma giren 2 çocuk babası M.C.Ç.(23) evlerindeki banyoda duşun hortumuyla kendini asarak intihara kalkıştı. Eşi tarafından kurtarılan M.C.Ç. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Karşıyaka, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendini asan genci eşi kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendini asan genci eşi kurtardı - Son Dakika
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