Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanife G. (47) adlı kadın, 3. kattaki evlerinin oturma odasındaki pencereden yere düştü. Ağır yaralanan Hanife G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanife G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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