Samsun'da Eylül ayı konut satışları yüzde 9,9 azaldı - Son Dakika

Samsun'da Eylül ayı konut satışları yüzde 9,9 azaldı

17.10.2020 10:03
Samsun'da Eylül ayı konut satışları yüzde 9,9 azaldı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bu yılın Eylül ayında konut satış oranları geçen yıl aynı aya göre bir yılda yüzde 9,9 azalarak 2 bin 222 olarak gerçekleşti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bu yılın Eylül ayında konut satış oranları geçen yıl aynı aya göre bir yılda yüzde 9,9 azalarak 2 bin 222 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından "Samsun İli, Konut Satış İstatistikleri" konusunda bir basın açıklaması yapıldı. Samsun'da bu yılın Eylül ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 9,9 azalarak 2 bin 222 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde Eylül ayında 136 bin 744 konut satıldı. 2 bin 222 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 1,6'sı Samsun'da gerçekleşti. Bu rakamla en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında Samsun 18. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 677 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 8 bin 153 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 17 konut Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 63 konut ile Bayburt oldu.

Samsun'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda yüzde 46,3 azalarak 508 olarak gerçekleşti.

Samsun'da ipotekli konut satışları sayısı 508 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Samsun'un payı yüzde 1,4 olarak 18. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 527 konut satışı ve yüzde 21,2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Samsun'da diğer konut satış sayısı bir yılda yüzde 12,7 artarak 1714 olarak gerçekleşti.

Samsun'da diğer satış türleri sonucunda 1714 konut el değiştirdi. Samsun'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 77,1 oldu. Samsun diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 1,7'lik pay alarak 19. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 17 bin 872 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 70,4 oldu. Ankara 8 bin 875 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 745 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 16 konut ile Hakkari oldu.

Samsun'da 2 bin 222 konut satışının, 838'i ilk satış, 1384'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış göstererek 95 bin 368 oldu. Samsun'da ise 2 bin 222 konut satışının 838'i (yüzde 37,7) ilk satış, 1384'ü ise (yüzde 62,3) ikinci el satış olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Samsun'da Eylül ayı konut satışları yüzde 9,9 azaldı

Türkiye, Samsun, Eylül, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Eylül ayı konut satışları yüzde 9,9 azaldı - Son Dakika Ekonomi

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