Samsun'da eylül ayında ithalat ikiye katlandı - Son Dakika

Samsun'da eylül ayında ithalat ikiye katlandı

30.10.2020 17:28
Samsun'da eylül ayında ithalat ikiye katlandı, System.String[]

Samsun'da 2020 Eylül ayında geçen yıl aynı aya göre ihracat yüzde 1 azalırken, ithalatta yüzde 111.2 artış yaşandı.

Samsun'da 2020 Eylül ayında geçen yıl aynı aya göre ihracat yüzde 1 azalırken, ithalatta yüzde 111.2 artış yaşandı. Samsun'un ithalatı 2'ye katlanırken, Çorum'da ise yüzde 375.6 artışla ithalat neredeyse 4'e katlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2020" konusunda bir basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Eylül ayında Samsun'da ihracat 70.2 milyon dolar, Tokat'ta ihracat 1.7 milyon dolar, Çorum'da ihracat 49.6 milyon dolar, Amasya'da ihracat 9.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat ise Samsun'da 106.4 milyon dolar, Tokat'ta 870 bin dolar, Çorum'da 239.3 milyon dolar, Amasya'da 3.9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıl aynı aya göre eylül ayında ihracat Samsun'da yüzde 1, Çorum'da yüzde 31.5 Amasya'da yüzde 1.1 azalırken Tokat'ta yüzde 58.1 arttı. İthalat Samsun'da yüzde 111.2, Çorum'da yüzde 375.6, Tokat'ta yüzde 12 artarken Amasya'da yüzde 26.6 azaldı. - SAMSUN

Samsun'da eylül ayında ithalat ikiye katlandı

İhracat, Samsun, Tokat, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da eylül ayında ithalat ikiye katlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir: Birçok takım İzmir'e gitmek üzereydi, hemen karar vermeliydik İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!
Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besleme çekmeye başladılar Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besleme çekmeye başladılar         
17:30
İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı         
17:24
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı         
17:18
Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı         
16:52
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı         
16:51
İzmir'de deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi İzmir'de deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi         
16:19
İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü         
15:51
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç         
15:18
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 17:49:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da eylül ayında ithalat ikiye katlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei