Son Dakika Haberleri: Samsun'da Eyt Buluşması

Samsun'da Eyt Buluşması

50 dakika önce

Samsun'da üçüncü kez buluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Derneği (EYT) üyeleri, haklarını istedi.

Samsun'da Eyt Buluşması, System.String[]
Samsun'da üçüncü kez buluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Derneği (EYT) üyeleri, haklarını istedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), güç birliği toplantılarına devam ediyor. EYT'liler Samsun'da üçüncü kez buluştu. Büyük ilgi gören toplantıda EYT'liler eski Makro AVM'deki düğün salonunu doldurdu. EYTSYD Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak yaptığı konuşmada haklarını istedi. Grup, müzik eşliğinde alkış tuttu.

Toplantıya Ankara ve İstanbul'un yanı sıra bir çok ilden de katılım oldu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz Usulü Yöntem: Yaptığı Mermer Mezarı Evinin Çatısında Sergiliyor Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı

Son Dakika! ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek Hırsız Kızlar İşbaşında! Kamera Olan Biten Her Şeyi Kaydetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:24:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Eyt Buluşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]