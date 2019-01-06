Samsun'da Eyt Buluşması
50 dakika önce
Samsun'da üçüncü kez buluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Derneği (EYT) üyeleri, haklarını istedi.
Samsun'da üçüncü kez buluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Derneği (EYT) üyeleri, haklarını istedi.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), güç birliği toplantılarına devam ediyor. EYT'liler Samsun'da üçüncü kez buluştu. Büyük ilgi gören toplantıda EYT'liler eski Makro AVM'deki düğün salonunu doldurdu. EYTSYD Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak yaptığı konuşmada haklarını istedi. Grup, müzik eşliğinde alkış tuttu.
Toplantıya Ankara ve İstanbul'un yanı sıra bir çok ilden de katılım oldu. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:34 Kaynak: İHA
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