Samsun'da fabrika yangını - Son Dakika

Samsun'da fabrika yangını
6 saat önce
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.
Yangın, saat 09.00 sıralarında sanayi bölgesinde bulunan ısı yalıtım ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN
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