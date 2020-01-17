Samsun'da fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Samsun'da fabrika yangını kontrol altına alındı

6 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı.

Samsun'da fabrika yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı.


Yangın, saat 09.00 sıralarında Kerimbey mevkisi sanayi bölgesinde bulunan bir ısı yalıtım ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması devam ediyor. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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