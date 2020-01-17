Samsun'da fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Samsun'da fabrika yangını kontrol altına alındı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı.
Yangın, saat 09.00 sıralarında Kerimbey mevkisi sanayi bölgesinde bulunan bir ısı yalıtım ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması devam ediyor. - SAMSUN
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