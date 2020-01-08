Samsun'da fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Samsun'da fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde çalıştıkları fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi tedavi altına alındı.

Samsun'da fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde çalıştıkları fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden 29'u, yemekhanede yemek yedikten sonra mide bulantısı, halsizlik, ateş ve kusma şikayetiyle Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenen işçilerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın hastaneye gelerek işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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