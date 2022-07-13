Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var

13.07.2022 14:29

Samsun'da yolcusunu indirdikten sonra çıkış yapmaya hazırlanan bir halk otobüsüne hafif ticari araç çarptı. Kağıt gibi ezilen araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Kürşat Arslan idaresindeki 55 E 2535 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında yolcu indirip yola çıkış yapmak için bekleyen Ramazan Bulantepe yönetimindeki 55 LJ 683 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne arkadan çarptı.

AYNI ARAÇTAKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü Kürşat Arslan (23) ile aynı araçta bulunan Serkan Yanak (21), Mehmet Tolga Çağlayan (29), Mustafa Erçik (19) ile Cevdet Özcan (27) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaralılardan araç sürücüsü Kürşat Arslan ile askeri personel olduğu öğrenilen Serkan Yanak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Diğer 3 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı
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Son dakika haberi... Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı Son dakika haberi... Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı Kavurma yiyen 3 kişi zehirlendi Kavurma yiyen 3 kişi zehirlendi
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Tragger, Körfez, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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