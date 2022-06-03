Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

03.06.2022 12:47

Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Samsun'da seyir halindeki resmi hizmet aracının yola çıkan otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da seyir halindeki resmi hizmet aracının yola çıkan otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir eden Orman İşletme'ye ait 55 RM 961 plakalı pikap, yola çıkan Selim Çebi idaresindeki 61 BN 760 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol üzerinde savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Yıldız Çebi olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Selim Çebi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Terme ve Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Yıldız Çebi'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YORUMLAR
500
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü Samsun'da trafik kazası: 1 ölü Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:51:03. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement