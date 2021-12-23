Samsun'da feci kaza: Muhtar öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da feci kaza: Muhtar öldü, 1 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da yol ortasındaki beton bloklara çarpan otomobil ters döndü. Araçta bulunan muhtar hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Canik ilçesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinden Ordu istikametine seyreden Samet A.yönetimindeki 06 MIT 36 plakalı otomobil, Belediye Evleri Kavşağı alt yolda şeritlerin ortasında bulunan beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton bloğun önünde bulunan su dolu barikat patladı, uyarıcı levha yerinden sökülüp ileriye fırlarken, otomobil ters dönerek metrelerce sürüklendi.

Olay yerine kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Polis ekipleri tedbir amaçlı alt yolu trafiğe kapatırken Ordu istikametine gidişler üst yoldan verildi. Otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkartılamayınca itfaiye ekipleri devreye girdi. Çarşamba ilçesi Sahilköy Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenilen Musa Karakaş (48), olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiyenin çalışmasının ardından çıkartılan sürücü Samet A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemeler sonrası gelen cenaze aracı ile Musa Karakaş'ın cesedi tabuta konarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ters dönen otomobil ise çekici vasıtasıyla olay yerinden alındı. 50 dakika boyunca kapalı olan yol, kaza yapan otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.