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Samsun'da FETÖ'den 1 emekli albay gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ'den 1 emekli albay gözaltına alındı

06.12.2021 09:22
Samsun'da FETÖ'den 1 emekli albay gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından 1 emekli albay gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından 1 emekli albay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan talimat gereği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan albay rütbesiyle emekli olan A.D.'yi Atakum ilçesinde bulunan ikametinde bu sabah 06.30'da yakalayarak gözaltına aldı. A.D., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Emekli, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'den 1 emekli albay gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da FETÖ'den 1 emekli albay gözaltına alındı - Son Dakika
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