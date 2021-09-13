Samsun'da FETÖ'den 1 kişi gözaltında - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Aşı karşıtlarının iddia ettiği "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" sözleri laboratuvar deneyleriyle çürütüldü