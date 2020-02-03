Samsun'da FETÖ'den 1 şahsa gözaltı - Son Dakika

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu iddia edilen bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN