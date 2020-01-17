Samsun'da FETÖ'den 1 tutuklama, 4 adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'den 1 tutuklama, 4 adli kontrol - Son Dakika

Samsun'da FETÖ'den 1 tutuklama, 4 adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/POY) operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 4 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ'den 1 tutuklama, 4 adli kontrol, System.String[]

Samsun'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/POY) operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 4 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 Ocak'ta Samsun il merkezi, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ByLock kullandıkları, terör örgütüne müzahir sendika üyesi oldukları, Bank Asya'da katılım hesaplarının olduğu, terör örgütüne müzahir iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.


2 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. ile T.Ü., N.A., A.Ç. ve Z.O adlı kadınlar ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. adlı şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 4 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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