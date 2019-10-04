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Samsun'da FETÖ'den 2 hemşire gözaltına alındı

2 saat önce

Samsun'da görev yapan 2 hemşire, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ'den 2 hemşire gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da görev yapan 2 hemşire, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'un Çarşamba ve Atakum ilçelerinde aktif olarak görev yapan 2 hemşire bu sabah evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan hemşirelerin Mardin'e gönderilecekleri öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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