Son Dakika Haberleri: Samsun'da Fetö'den 2 Kişiye Adli Kontrol

Samsun'da Fetö'den 2 Kişiye Adli Kontrol

53 dakika önce

Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Fetö'den 2 Kişiye Adli Kontrol, System.String[]
Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun, İstanbul ve Ordu'da çok sayıda adrese dün operasyon düzenledi. Operasyonda ByLock kullandıkları, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu ve örgütün derneklerine üye olduğu tespit edilen 1'i ihraç mühendis, diğerleri örgüte müzahir kurumlarda çalışmış olan toplam 9 zanlı gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan zanlılardan A.T. ve D.G.U., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:47 Kaynak: İHA

İstanbul, Ordu, Samsun, 3. Sayfa
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