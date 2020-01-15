Samsun'da FETÖ'den 2 kişiye adli kontrol, 5 kişinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişinin ise mahkemece gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün sabah Samsun il merkezi, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ByLock kullandıkları, terör örgütüne müzahir sendika üyesi oldukları, Bank Asya'da katılım hesaplarının olduğu, terör örgütüne müzahir iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gözaltı süresi mahkemece uzatılan 5 kişi ise yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN