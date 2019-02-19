Samsun'da Fetö'den 2 Komiser Yardımcısı Tutuklandı, 7 Adli Kontrol
1 saat önce
Samsun polisinin Ankara merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 komiser yardımcısı mahkemece tutuklanırken, 7 komiser yardımcısı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
polisinin Ankara
merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 komiser yardımcısı mahkemece tutuklanırken, 7 komiser yardımcısı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularının verildiği illerle bir hafta önce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli Ordu
, Tokat
, Sivas
, Tekirdağ
, Kocaeli
, Hatay
ve Ankara illerini kapsayan operasyonda 14 şüpheli 'FETÖ'ye üye olmak, kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı. Samsun KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 komiser yardımcısı, geçen Cuma günü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 komiser yardımcısı da 'silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik' suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren komiser yardımcıları F.B. ve R.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 7 komiser yardımcısı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:06 Kaynak: İHA
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