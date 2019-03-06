Son Dakika Haberleri: Samsun'da Fetö'den 2 Şahıs Adliyede

Samsun'da Fetö'den 2 Şahıs Adliyede

2 saat önce

Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'yu da kapsayan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Fetö'den 2 Şahıs Adliyede, System.String[]
Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'yu da kapsayan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'yu da kapsayan çok sayıda adrese dün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ByLock kullandıkları, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu ve örgütün derneklerine üye oluğu 1'i ihraç mühendis olmak üzere diğerleri örgüte müzahir kurumlarda çalışmış olan toplam 9 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sorguları tamamlanan A.T. ve D.G.U., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

Ordu, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi

Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:04:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Fetö'den 2 Şahıs Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]