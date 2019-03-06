Samsun'da Fetö'den 2 Şahıs Adliyede
2 saat önce
Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'yu da kapsayan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.
Samsun
merkezli İstanbul
ve Ordu
'yu da kapsayan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'yu da kapsayan çok sayıda adrese dün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ByLock kullandıkları, Bank Asya
'da katılım hesaplarının bulunduğu ve örgütün derneklerine üye oluğu 1'i ihraç mühendis olmak üzere diğerleri örgüte müzahir kurumlarda çalışmış olan toplam 9 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sorguları tamamlanan A.T. ve D.G.U., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:02 Kaynak: İHA
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