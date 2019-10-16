Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerini de kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerini de kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 aktif öğretmen, 1 hemşire ve 1 gelir uzman yardımcısı ile örgüt kurumlarında çalışmış olanların da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 2 adet 1'er ABD doları ele geçirildi. Dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınanların arasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da olduğu ileri sürüldü.


KOM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, 9 kişinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

İstanbul, Kayseri, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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