Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'den 3 rütbeli askere adli kontrol
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Samsun'da FETÖ'den 3 rütbeli askere adli kontrol

6 saat önce

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 rütbeli asker mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ'den 3 rütbeli askere adli kontrol, System.String[]

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 rütbeli asker mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile ardışık görüşmeleri tespit edilen askerlere yönelik 3 gün önce Samsun merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16'sı muvazzaf rütbeli asker, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. 17 kişi gözaltına alındı. 3 kişi önceki gün, 4 kişi ise dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 rütbeli asker da bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 kişinin ise polisteki sorgusu devam ediyor.

(İHA)

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
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