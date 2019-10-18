Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'den 3 şahıs adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'den 3 şahıs adliyede

Samsun'da FETÖ'den 3 şahıs adliyede

59 dakika önce

Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ'den 3 şahıs adliyede, System.String[]

Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, İstanbul ve Kayseri'de salı günü sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 aktif öğretmen, 1 hemşire ve 1 gelir uzman yardımcısı ile örgüt kurumlarında çalışmış olanların da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 2 adet 1'er ABD doları ele geçirilirken, dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock' kullananların da olduğu ileri sürüldü.


KOM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli önceki gün, 7 şüpheli ise dün Samsun Adliyesine sevk edilip nöbetçi mahkemece yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Sorguları tamamlanan 3 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İstanbul, Kayseri, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:33 Kaynak: İHA
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