Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'den 3 şüpheli adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'den 3 şüpheli adliyede

Samsun'da FETÖ'den 3 şüpheli adliyede

6 saat önce

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ'den 3 şüpheli adliyede, System.String[]

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Ladik ilçesinde ve Ankara'da önce gün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında ByLock kullandıkları tespit edilen, meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı olan toplam 8 kişi gözaltına alındı.


Gözaltında bulunan 5 şahsın sorgusu devam ederken 3 zanlı da Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Ankara, Samsun, Ladik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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