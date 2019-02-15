Samsun'da Fetö'den 5 Komiser Yardımcısı Tutuklandı
55 dakika önce
Samsun polisinin Ankara merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 5 komiser yardımcısı mahkemece tutuklandı.
Samsun
polisinin Ankara
merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 5 komiser yardımcısı mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularının verildiği illerle 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli Ordu
, Tokat
, Sivas
, Tekirdağ
, Kocaeli
, Hatay
ve Ankara illerini kapsayan operasyonda 14 şüpheli 'FETÖ'ye üye olmak, kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı. Samsun KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 komiser yardımcısı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sadullah A., Mustafa E., Ramazan A., Sultan A.A. ve Yüksel K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Operasyon kapsamında gözaltına bulunan 9 komiser yardımcısının gözaltı süreleri uzatıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:45 Kaynak: İHA
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