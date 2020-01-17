Samsun'da FETÖ'den 5 zanlı adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'den 5 zanlı adliyede - Son Dakika

Samsun'da FETÖ'den 5 zanlı adliyede

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ'den 5 zanlı adliyede, System.String[]

Samsun'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 Ocak'ta Samsun il merkezi, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ByLock kullandıkları, terör örgütüne müzahir sendika üyesi oldukları, Bank Asya'da katılım hesaplarının olduğu, terör örgütüne müzahir iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.


2 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şahıs ise sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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