Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan yurt müdürü tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan yurt müdürü tutuklandı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan yurt müdürü, jandarma tarafından yakalanarak tutuklanıp ceza evine gönderildi.

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan yurt müdürü, jandarma tarafından yakalanarak tutuklanıp ceza evine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kurumlarında daha önce yurt müdürü olarak yaptığı öğrenilen Ö.T. (39) yargılandığı Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası kesinleşince hakkında yaralama kararı bulunan Ö.T. jandarma ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.T. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - SAMSUN

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