Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'den 7 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'den 7 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'den 7 kişi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerini de kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ'den 7 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerini de kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 aktif öğretmen, 1 hemşire ve 1 gelir uzman yardımcısı ile örgüt kurumlarında çalışmış olanların da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 2 adet 1'er ABD doları ele geçirildi. Dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınanların arasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da olduğu ileri sürüldü.


KOM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün Samsun Adliyesine sevk edilip nöbetçi mahkemece yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Sorguları tamamlanan 7 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.


3 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

İstanbul, Kayseri, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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