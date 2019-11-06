Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'den 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'den 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Samsun'da FETÖ'den 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

7 saat önce

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri uzatıldı.

Samsun'da FETÖ'den 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı, System.String[]

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri uzatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Ladik ilçesinde ve Ankara'da dün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında ByLock kullandıkları tespit edilen, meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı olan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 4'ü kadın 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 kişinin mahkemece gözaltı süreleri 24 saat daha uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN

Ankara, Samsun, Ladik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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