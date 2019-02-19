Son Dakika Haberleri: Samsun'da Fetö'den 9 Komiser Yardımcısı Adliyede

Samsun'da Fetö'den 9 Komiser Yardımcısı Adliyede

2 saat önce

Samsun polisinin Ankara merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 9 komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Fetö'den 9 Komiser Yardımcısı Adliyede, System.String[]
Samsun polisinin Ankara merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 9 komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularının verildiği illerle bir hafta önce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli Ordu, Tokat, Sivas, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Ankara illerini kapsayan operasyonda 14 şüpheli 'FETÖ'ye üye olmak, kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı. Samsun KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 komiser yardımcısı, geçen Cuma günü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 komiser yardımcısı da 'silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik' suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:22 Kaynak: İHA

Ankara, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı!

Cinsel Saldırı İddialarıyla İlgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden Açıklama Geldi Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:31:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Fetö'den 9 Komiser Yardımcısı Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]