Samsun'da FETÖ'den adliyeye çıkan şahsa adli kontrol - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün "askeri mahrem' yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan talimat gereği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan 1 kişi ile 2'si üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 3 kişinin yakalanmasına yönelik dün sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sorgulanması tamamlan bilgisayar mühendisi M.O.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İzmir Adliyesindeki savcıya ifade veren M.O.K. tutuklanması talebiyle yine İzmir Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye sevk edildi. SEGBİS ile nöbetçi mahkemeye ifade veren M.O.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan 2 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN